Eski Liberya Devlet Başkanı Tolbert Sembolik Olarak Yeniden Defnedildi

Eski Liberya Devlet Başkanı William Tolbert, 1980'deki darbe sırasında öldürülmesinden 45 yıl sonra düzenlenen törenle sembolik olarak yeniden defnedildi.

Başkent Monrovia'da düzenlenen defin törenine, ülkenin mevcut Devlet Başkanı Joseph Boakai'nin yanı sıra hükümet yetkilileri, diplomatik temsilciler ve 1980'deki darbede hayatını kaybedenlerin aile üyeleri katıldı.

Tolbert'in yanı sıra darbede hayatını kaybeden 13 bakanı da anmak amacıyla düzenlenen törende, ileride bulunabilecek kalıntıların defnedilebilmesi için boş bir mezar açıldı.

Devlet Başkanı Boakai, törende yaptığı konuşmada, "Tarihsel yanlışları kabul etme ve adalet ile uzlaşıya olan kolektif bağlılığımızı yeniden teyit etme anıdır." dedi.

Boakai, bu törenin de "ulusal bir yüzleşme ve iyileşme" sürecinin parçası olduğunu vurguladı.

1980'deki darbe ve sonrası

Liberya'da 12 Nisan 1980'de, dönemin Devlet Başkanı William Tolbert'in devrilmesiyle sonuçlanan darbe, ülkenin tarihinde dönüm noktası olmuştu.

Darbenin ardından Tolbert'in 13 bakanı da göstermelik yargılamalar sonucu idam edilmiş, cesetlerinin toplu bir mezara gömüldüğü iddia edilmişti.

Tolbert'in devrilmesi, 19. yüzyılda ABD'den göç eden özgür siyahilerin soyundan gelen Americo-Liberialıların siyasi egemenliğine de son vermişti.

Tolbert'in yerine gelen Samuel Doe, ülkenin ilk yerli (yerli etnik kökenli) devlet başkanı olmuştu.

Doe da 1990'da isyancılar tarafından öldürülmüş, geçen hafta memleketinde sembolik olarak yeniden toprağa verilmişti.

1980 darbesinden sonra Liberya, yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybettiği iki iç savaşla sarsıldı. 2003'te varılan barış anlaşmasının ardından 2005'te demokratik seçimler yapıldı ve Afrika'nın seçilmiş ilk kadın devlet başkanı olan Ellen Johnson Sirleaf göreve geldi.

Sirleaf döneminde kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, iç savaşların nedenlerini araştırmak ve mağdurlara yönelik adaletin sağlanması amacıyla çalışmalar yürüttü.