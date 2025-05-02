Eski Kurşun Fabrikası Sahasında Temizlik Çalışmaları İlerliyor

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki eski kurşun fabrikası sahasında yürütülen çevresel temizlik ve iyileştirme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ekovar Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özer, sahanın yüzde 92'sinin temizlendiğini belirtip, "Sahada ölçebildiğimiz radyoaktif atık yok. Sondajla daha derinlere inmeye çalışacağız. İzmirliler rahat nefes alsın" dedi. Özer, yıl sonu gibi temizlik faaliyetinin sona ereceğini söyledi.

Gaziemir ilçesinde yer alan ve geçmişte Aslan Avcı Dökümhanesi olarak faaliyet gösteren eski kurşun fabrikası sahasında Ekovar Çevre Grup Anonim Şirketi tarafından yürütülen çevresel temizlik ve iyileştirme çalışmalarının güncel durumuyla ilgili bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ekovar Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özer, "Çalışmalarımız fiziki olarak neredeyse sona yaklaştı. Elleçleme sahamızda çok az kurşun cüruf kaldı. Bunu da elleçlemeye devam ediyoruz. Elleçleme işlemi bittikten sonra bunların sevkiyatını da gerçekleştirdik. Emniyet olarak bu alanların altında beton alanlarımız var. Bunları da kaldırıp düzgün şekilde analizlerini yapıp, sevkiyatlarını yaptıktan sonra sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Toprak kirliliği yönetmeliğine göre sahada yaklaşık 100 adet muhtelif derinliklerde sondaj yapılacak. Buradan alınan karotların laboratuvarda analizleri yapılacak, radyoaktif olarak da Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nda (TENMAK) analiz yapılacak. Bunların sonucunda da kirlilik çıkmazsa yıl sonu gibi buradaki temizlik faaliyetimiz sona ermiş olacak" dedi.

'HALKIN YAKLAŞIMI DEĞİŞTİ'

Sahanın yüzde 92'sinin temizlendiğini aktaran Özer, "Sahanın genel temizliğinden bahsediyorum sadece radyoaktif atık değil, muhtemel atık. Sahada ölçebildiğimiz radyoaktif atık yok. Sondajla daha derinlere inmeye çalışacağız. İzmirliler rahat nefes alsın, biz bu çalışmayı çok bilimsel yürütüyoruz" dedi. Özer, "İlk geldiğimizde etraf bize çok tepkiliydi. Yaşanacak gibi değildi. Çok fazla duman çıkıyordu. Koku çok fazlaydı. Koku ve dumanla radyasyondan geldiğiyle ilgili magazin haberleri çok fazlaydı. Bir süre çalıştıktan sonra halkın bize yaklaşımı da çok değişti. Artık bizimle konuşuyorlar. Kimisi geliyor, 'Çok şükür bizi kokudan kurtardınız. Bu da bizi çok mutlu etti' diyor" diye konuştu.

'İZİNSİZ DÖKÜLEN ATIK RADYOAKTİF DEĞİL'

Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı'da boş bir araziye izinsiz şekilde dökülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Özer, "Giden malzeme toprak değil. Sahamızdan çıkardığımız birincisi malzeme radyoaktif atık, ikincisi tehlikeli atık cüruf, üçüncüsü inşaat ve yıkıntı atığı. Radyoaktif atık TENMAK'a gidiyor. Bu çok tehlikeli bir atık, insan sağlığına ve ekolojiye çok zararlı. Cüruf ve tehlikeli atık, düzenli depolamaya gidiyor. Asla geri kazanıma gitmiyor. İnşaat ve yıkıntı atıklardan numuneleri radyoaktif bulaşı var mı diye TENMAK'a gönderdik, temiz raporu aldık. Onun sonucunda da temiz gelen malzemeyi lisanlı, inşaat ve yıkıntı atığı geri kazanım firmasına gönderdik. O başka yere dökülen 2 tane kamyondaki atık inşaat ve yıkıntı atığı. Tehlikeli ve radyoaktif atık değil" diye konuştu. Olaydan sonra taşıma araçlarıyla eskort göndermeye başladıklarını ifade eden Özer, cezanın taşıma firmasına uygulandığını ve firmayla ilişiklerinin kesip yasal süreci başlattıklarını söyledi.

'RADYOAKTİVİTE TESPİT EDİLEN MALZEME KALMADI'

Ekovar Proje Koordinatörü Erhan Oymak da "Saha 70 dönüm bir arazi. 2012 yılından beri sahada erken uyarı sistemi bulunuyor ve erken uyarı sistemi bakanlık tarafından 7/24 izleniyor. Sahanın radyoaktif doz seviyesi Gaziemir'in Karabağlar'ın doz seviyesi ile aynı noktada. 70 dönümlük bir arazide 3 ayrı noktada radyo aktivitenin gömüldüğü tespit edildi. Bunlar zaten yapılan bütün ölçümlerde ortaya çıktı. O malzemeler yönetmeliğin gerektirdiği şekilde alındı, paketlendi, ilgili kuruma gönderildi. Şu an sahada radyoaktivite olarak tespit edilen ve ölçülen herhangi bir malzeme kalmadı" ifadelerinde bulundu.