Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin Lahey'deki yargılanmasına başlandı

"Kosova Özel Savcılığı ve Odaları" olarak bilinen Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede, 2020'den beri tutuklu bulunan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Yakup Krasniçi, Kadri Veseli ve Recep Selimi'nin yargılanmasına başlandı.

"Kosova Özel Savcılığı ve Odaları" olarak bilinen Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede, 2020'den beri tutuklu bulunan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Yakup Krasniçi, Kadri Veseli ve Recep Selimi'nin yargılanmasına başlandı.

Yargı heyetinin açılış konuşmasıyla başlayan oturumda, Kosova'daki savaşta (1998-1999) işlendiği öne sürülen savaş suçları sebebiyle tutuklu bulunan eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile diğer 3 sanık, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Savcı Alex Whiting, dört eski komutana karşı açılan davanın UÇK'nin tamamıyla ilgili olmadığını belirterek, "Bu dava, UÇK'yı kovuşturmayı amaçlamıyor ve tüm üyelerini suçlamıyor. Dört kişi hakkında dava açıldı. UÇK üyelerinin çoğunun iddianamenin sunulduğu suçlarla hiçbir ilgisi yok." diye konuştu.

Thaçi, hakkındaki yargılama sürecinin başladığı ilk celsede, kendisine yöneltilen suçlamaları anladığını ancak "tamamen masum" olduğunu söyledi.

Veseli de suçsuz olduğunu savunarak "İki buçuk yıllık gecikmeden dolayı memnuniyetsizliğimi ifade ediyorum ama teşekkür ederim, tamamen suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Krasniçi ve Selimi de suçlamaları reddetti. Krasniçi, "İddia makamının az önce okuduğu hususlarla hiçbir ilgim yok. Suçlamayı anlıyorum ancak suçlamalardan sorumlu olmadığım için aynı fikirde değilim. Ben tamamen masumum." dedi.

Savunma avukatı Simon Laws, kurbanların çoğu için UÇK'nın eski liderlerine karşı dava açılmasının "hayal edilemez" olduğunu söylerken "Onlar (sanıklar) güçlü insanlardı. Eğer bu suçları işliyorlarsa bugün gibi bir günün geleceğini kesinlikle tahmin etmemişlerdir." dedi.

3 gün sürecek oturumlarda heyetlerin açılış konuşmaları dinlenecek. Mahkemeye delillerin sunulması, kurban yakınları ve sanıkların dinlenmesine ise gelecek hafta başlanacak.

Duruşmalar, mahkemenin internet sitesi üzerinden Arnavutça, Sırpça ve İngilizce olarak canlı yayımlanıyor.

Öte yandan Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelerek Lahey'de toplanan Kosovalılar, attıkları sloganlarla UÇK liderlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Hollanda'nın Lahey kentinde 2011'de kuruldu.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana onlarca eski UÇK mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Thaçi ve diğer 3 sanık hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Mahkeme Başkanı Charles Smith, iş yükünün fazlalığından dolayı yargılamanın öngörülen 5 yıldan fazla sürebileceğini ifade etmişti.