Eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş Taşıt Kanunu'na muhalefetten hakim karşısında - Haberler

Eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılındaki "Adalet Yürüyüşü"ne belediye ikram aracını gönderdiği gerekçesiyle "237 sayılı Taşıt Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, görülmeye başlandı.

İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Pekdaş ile sanık avukatları katıldı.

Pekdaş, savunmasında, Taşıt Kanunu'nu bildiğini, söz konusu aracı gönderdikleri dönemdeki yürüyüşe Konaklı çok sayıda kişinin katıldığını ve kendilerinden destek talepleri olduğunu söyledi.

Soma'daki maden faciasında da aynı aracı gönderdiğini ifade eden Pekdaş, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Taşıt Kanunu'na muhalefet kastıyla hareket etmedim. Diğer belediyelere işlem yapılmadı, sadece bize yapıldı. Gönderdiğimiz araç, çay ve su ikramı yapılan bir araçtı. Bu ikramlar, aracın yakıtı, hepsi gönüllüler tarafından karşılandı. Belediyeden 1 kuruş aktarmadık. Aracı özel işler için veya başka bir amaçla kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savcının, aracın suç tarihinde ne şekilde kullanıldığının tespiti için tanıkların dinlenmesini talep ettiği duruşma, ertelendi.

Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel, mahkeme öncesi adliye önünde açıklama yaparak, davanın hukuka uygun olmadığını savundu.