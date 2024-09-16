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Kozluk'taki Eski Askerler 39 Yıl Sonra Buluştu

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Batman'daki Kozluk 5. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında 1985-1986 yıllarında askerlik yapan 40 eski asker, Afyonkarahisar'da bir araya gelerek anılarını tazeledi. Etkinlikte mavi bereleri ile saygı duruşunda bulunan grup, komando marşını yüksek sesle söyledi. Eski komutanlarıyla bir araya gelen askerler, dostluklarının 39 yıl sonra da sürdüğünü vurgulayarak, bu ruhun kuşaktan kuşağa aktarılacağını ifade etti.

Batman'daki Kozluk 5. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında 1985-1986'da askerlik yapan 40 arkadaş, Afyonkarahisar'da eski komutanlarıyla buluşup mavi bereleriyle "içtimaya" çıktı, anılarını tazeledi.

Kentteki bir termal otelde "Kozluk Asker Arkadaşları Geleneksel Buluşması" adlı etkinlikte bir araya gelen 40 eski asker, komutanları emekli Jandarma Komando Binbaşı Eyüp Sadıkoğlu ve Jandarma Komando Üsteğmen Ali Gür'le "içtimaya" çıktı.

Komutanlarına, kendilerine özgü yaptırdıkları beyaz tişört ve mavi berelerle tekmil veren eski askerler, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Otelin bahçesinde askeri yürüyüş yapan grup, komando marşını yüksek sesle söyledi. Bu sırada eşleri de eski askerlere destek verdi, alkışladı. Buluşmada askerlik anıları da konuşuldu.

"Şimdi biz büyük bir aileyiz"

Eski askerleriyle bir araya gelen emekli Jandarma Komando Binbaşı Eyüp Sadıkoğlu, AA muhabirine, aradan geçen 39 yıla rağmen bugün de bir ve beraber olduklarını söyledi.

Silah arkadaşlığı olarak başlayan beraberliklerinin bugün büyük bir aileye dönüştüğünü dile getiren Sadıkoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi yuva kurduğumuz ailelerimiz de bu grubun içerisinde. Şimdi biz büyük bir aileyiz. Bunu daha da çoğaltarak sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Fiziksel olarak değişiklik göstermiş olabiliriz, 39 yıl geçmiş sonuçta ama ruh hiç değişmedi. Bugün devletimiz bize yine görev verirse, biz aynı heyecanla hazırız. Bu arkadaşlık hiçbir şekilde yönlendirme olmaksızın kendiliğinden oluşan bir grup anlayışı. Bunu da her sene tekrarlıyorlar, artık gelenekselleşti. Ben de bu organizasyona katılıyor, onları görmekten onur ve şeref duyuyorum."

-"Bu ruh, asker arkadaşları ölünceye kadar devam edecektir"

Emekli Jandarma Komando Üsteğmen Ali Gür de eski askerlerinin 39 yıldır farklı illerde toplandığını ve asker arkadaşlığının ne olduğunu herkese gösterdiğini söyledi.

Hayatının 45 yılını asker olarak yaşadığını belirten Gür, "Her yıl böyle bir şekilde toplanan asker arkadaşlığı, ben daha önce görmedim. Buradaki arkadaşların 1985 yılındaki ruhları neyse, 39 yıl geçmesine rağmen aynı şekilde buradalar. Bu ruh, asker arkadaşları ölünceye kadar devam edecektir. Onlar ölse bile çocukları bu ruhu yaşatacaktır. İşte gerçek Türk askeri ruhu budur." dedi.

Eski askerlerden Necdet Çevik de zor yıllarda ve ağır koşullarda omuz omuza vatani görevlerini yaptıklarını kaydederek, arkadaşlarıyla her yıl bir araya gelip hasret giderdiklerini dile getirdi.

Eski asker Tufan Yalçınkaya'nın eşi Emine Yalçınkaya ise farklı illerde gerçekleşen asker arkadaşları buluşmalarına eşlerin de katıldığını, güzel bir kaynaşma yaşandığını söyledi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Jandarma Komando Güncel Kozluk Batman

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