Eski Kocasını Vuran Kadın Serbest Bırakıldı

Eski Kocasını Vuran Kadın Serbest Bırakıldı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde eski kocası Emirhan N.'yi tartışma sırasında tabancayla yaralayan Sezen S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dün tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi (32) tabancayla ayağından vurarak yaralayan Sezen S. (30), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ceyhan ilçesi İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi. 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş etti. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan N., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sezen S., polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sezen S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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