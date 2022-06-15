Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış (2)
Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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TUTUKLANDI Aksaray'da parka oğlunu görmeye gelen boşandığı Cihan Kuşsan'ı karnından bıçaklayan Ceylan Bellikli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aksaray'da parka oğlunu görmeye gelen boşandığı Cihan Kuşsan'ı karnından bıçaklayan Ceylan Bellikli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel