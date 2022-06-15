Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış (2) TUTUKLANDI Aksaray'da parka oğlunu görmeye gelen boşandığı Cihan Kuşsan'ı karnından bıçaklayan Ceylan Bellikli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. TUTUKLANDI Aksaray'da parka oğlunu görmeye gelen boşandığı Cihan Kuşsan'ı karnından bıçaklayan Ceylan Bellikli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel Güncel Haberler

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