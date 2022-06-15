Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış (2) - Haberler

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Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış (2)

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış (2)

TUTUKLANDI Aksaray'da parka oğlunu görmeye gelen boşandığı Cihan Kuşsan'ı karnından bıçaklayan Ceylan Bellikli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aksaray'da parka oğlunu görmeye gelen boşandığı Cihan Kuşsan'ı karnından bıçaklayan Ceylan Bellikli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

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