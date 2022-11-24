Eski kız arkadaşının evine zorla girmeye çalışan şüpheli tutuklandı

Güngören'de eski kız arkadaşının evine baltayla zorla girmeye çalıştığı, daha önceki bir olayda da annesini darbederek yaraladığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Güngören'de eski kız arkadaşının evine baltayla zorla girmeye çalıştığı, daha önceki bir olayda da annesini darbederek yaraladığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

18 Kasım'da şüpheli Haşim K, annesiyle birlikte yaşayan eski kız arkadaşı Gönül K'nin Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki evine giderek, zorla içeriye girmek istedi. Kapı açılmayınca elindeki baltayla eve zarar veren ve camları kıran şüpheli hakkında Gönül K. ve daha önce darbettiği annesi Asiye D. şikayetçi oldu.

Gönül K, savcılığa verdiği ifadesinde, şüphelinin 4-5 yıllık erkek arkadaşı olduğunu, geçimsizlikleri artınca ayrılarak annesinin evine gittiğini ancak şüphelinin sürekli farklı numaralardan arayarak kendisine ulaşmaya çalıştığını, cevap vermediğinde de tehdit içerikli mesajlar attığını söyledi.

Asiye D. de şüphelinin rızası olmadan eve geldiğini, kendisini darbederek bıçak çektiğini belirterek, "Son seferinde evime baltayla geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ikametime gelerek, beni ve kızımı rahatsız etmektedir. Son olarak evimin camlarını kırdı, artık uyuyamaz hale geldik. Şikayetçiyim." dedi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Haşim K, işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk etti.

Şüpheli Haşim K, savcılık tarafından tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alınan Haşim K, müşteki Gönül K. ile yaklaşık 7 yıldır gönül ilişkilerinin olduğunu belirterek, müştekilerin evlerine kendisinden istedikleri parayı vermek için gittiğini, eve gizlice girmediğini, Asiye D'yi darbederek burnunu kırmadığını söyledi.

Mahalleden tanıdığı bazı kişilerden Asiye D'nin merdivenden düştüğünü öğrendiğini, müştekinin yaşadığı kaza sonucunda yaralanmasında kendisini suçladığını belirten şüpheli, müştekilere maddi yardımını esirgemediğini, hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını söyledi.

Hakimlik, şüpheli Haşim K'nin "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.