Bursa'da eski kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli ile silahı temin eden zanlı tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eski kız arkadaşını silahla yaralayan G.G. ve ona silah temin eden F.İ. tutuklandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eski kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı ile silahı temin ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

19 Mayıs Mahallesi'nde takip ettiği eski kız arkadaşı Gizem G'yi dün silahla yaralayan G.G, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Mudanya ilçesinde yakalandı.

Yürütülen soruşturmada G.G'ye silah verdiği öğrenilen arkadaşı F.İ. de ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Özel okulun otoparkında karşılaşan G.G, öğretmen Gizem G'yi silahla yaralamış, yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmış, zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
