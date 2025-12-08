Haberler

Keçiören'de eski kız arkadaşını ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eski kız arkadaşını kesici aletle ağır yaralayan M.S. isimli şüpheli, olaydan kısa süre sonra suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadın hastanede tedavi altında.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören'de eski kız arkadaşını kesici aletle ağır yaralayan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda G.T. isimli kadın, eski erkek arkadaşı M.S. tarafından kesici aletle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmektedir. Şüpheli, olaydan kısa süre sonra suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
