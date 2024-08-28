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Eski Kız Arkadaşını Tehdit Eden Şüpheli Yangın Çıkardı

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Esenyurt'ta bir dairede çıkan yangının kundaklama sonucu olduğu tespit edildi. Polis, yangını çıkaran şüpheliyi eski kız arkadaşını tehdit etmek isteyen M.Ö. olarak belirledi. Şüpheli, yangın sırasında video çekip eski kız arkadaşına atmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

ESENYURT'ta geçtiğimiz günlerde 38 katlı sitenin 12. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Ekipler yangının kundaklama nedeniyle çıktığını tespit etti. Polis ekipleri, yangını eski kız arkadaşını tehdit etmek isteyen M.Ö.'nün çıkardığını belirledi. Söndürme çalışmaları sırasında uzaktan video çekip eski kız arkadaşına atan M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 38 katlı sitenin 12. katındaki dairede çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik amacıyla sitedeki vatandaşlar da tahliye edildi. Kısa sürede dairenin tamamını saran alevler, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

'HERŞEYİ YAKTIM' MESAJI ATI

Söndürme çalışmalarının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, yangının kundaklama nedeniyle çıktığını tespit etti. Polis ekipleri il dışında olduğu belirlenen daire sahibi M.B.'yi aradı. Telefonda M.Ö.'nün yangın söndürme çalışmaları sırasında video çekerek eski kız arkadaşı M.B.'ye attığını ayrıca açıklama kısmına 'Herşeyi yaktım' diyerek banka hesabına para aktardığını öğrenen polis ekipleri, şüpheliyle ilgili arama ve yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Sultaniye Mahallesi'nde yakalanan şüpheli M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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