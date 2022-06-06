Eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

Eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde çay ocağında oturan İ.D'nin (39) erkek arkadaşı E.L. ile başka masada oturan eski erkek arkadaşı E.A. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.A, ekmek bıçağıyla E.L'ye saldırmak istedi. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren İ.D. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İ.D. tedavisinin ardından taburcu edildi. İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalanan E.A, İlkadım Aile İçi Şiddet Bürosu'na götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Recep Bilek - Güncel Güncel Haberler

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