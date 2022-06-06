Eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde çay ocağında oturan İ.D'nin (39) erkek arkadaşı E.L. ile başka masada oturan eski erkek arkadaşı E.A. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından E.A, ekmek bıçağıyla E.L'ye saldırmak istedi. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren İ.D. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İ.D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalanan E.A, İlkadım Aile İçi Şiddet Bürosu'na götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title