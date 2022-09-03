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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Otunbayeva, BM Afganistan Özel Temsilcisi oldu

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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Otunbayeva, BM Afganistan Özel Temsilcisi oldu

BİRLEŞMİŞ Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilciliğine atandı.

BİRLEŞMİŞ Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilciliğine atandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, Kırgızistanlı siyasetçi Otunbayeva'nın, örgütün Afganistan Özel Temsilciliğine atandığı bildirdi.

Otunbayeva'nın BM'nin insani operasyonlarından ve Taliban ile yapılacak görüşmelerden sorumlu olacağını ifade eden Guterres, Otunbayeva'nın liderlik, diplomasi, sivil katılımı ve uluslararası iş birliği konularındaki 35 yılı aşkın tecrübesi nedeniyle bu konuma getirildiğini ifade etti.

BM Afganistan Özel Temsilciliği görevini, Mart 2020'den bu yana Kanadalı Büyükelçi Deborah Lyons yürütüyordu.

Otunbayeva, 7 Nisan 2010'daki halk devriminin ardından 28 Haziran'da yapılan anayasa referandumunda Cumhurbaşkanlığı görevine gelmişti. Geçiş dönemi olarak adlandırılan 1,5 yıllık sürede ülkeyi yöneten Otunbayeva, Cumhurbaşkanlığı görevini 1 Aralık 2011'de barış yoluyla seçimleri kazanan Almazbek Atambayev'e devretmişti.

Aynı zamanda Kırgızistan'ın eski dışişleri bakanlarından olan Otunbayeva, ülkesinin Washington ve Londra büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Birleşmiş Milletler Kırgızistan Afganistan Güncel Haberler

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