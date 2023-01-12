Eski Japonya Başbakanı Suga'dan 'Vietnam'la ilişkilerde yeni bir seviye' mesajı

Japonya'nın eski Başbakanı Suga Yoşihide, ülkesinin, Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'la ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak istediğini söyledi.

Suga, Japonya- Vietnam ilişkilerinin 50. yıldönümüne erişmesi vesilesiyle başkent Hanoi'ye yaptığı ziyaretinde, Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc ile görüştü.

Görüşmede Suga, ülkesinin resmi kalkınma yardımlarıyla, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımak istediklerini açıkladı.

Vietnam Devlet Başkanı Phuc da görüşmede, ilişkilerde 50. yıldönümü kutlayan iki ülkenin partnerliğinin daha yüksek seviyeye yükseltilmesini ümit ettiğini belirtti.

Suga, daha sonra gazetecilere, Japonya'nın, ekonomi, insan kaynakları ve ulusal güvenlik alanlarında Vietnam ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini ifade etti.