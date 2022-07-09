Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen saldırgan bir dini lideri de hedef almak istemiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen saldırgan bir dini lideri de hedef almak istemiş

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
 - Güncelleme:
Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen saldırgan bir dini lideri de hedef almak istemiş

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya'nın bir dini lideri de hedef almak istediği bildirildi.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya'nın bir dini lideri de hedef almak istediği bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktardı.

Yamagami'nin ilk olarak bu grubun liderine saldırı planladığını anlattığını kaydeden müfettişlere göre, şüpheli, Abe'nin söz konusu "grubu Japonya'da desteklediğine" inandığını söyledi.

Bu arada, Yamagami'nin, Abe'nin seçim kampanyası konuşması yapacağı yerlere önceden defalarca gittiği bilgisi paylaşıldı.

Biden'dan taziye telefonu

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya taziye dileklerini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kişida'yı arayan Biden, "Japon demokrasisinin gücüne sarsılmaz bir güven" duyduğunu dile getirdi.

Kişida da görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında, Biden'a "(Japonya) Şiddete teslim olmadan demokrasiyi korumakta istekli." dediğini aktardı.

Eski Japonya Başbakanı Abe, dün ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

Otopsi sonucuna göre, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Japonya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title