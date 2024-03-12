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Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik Kardeşi Tarafından Bıçaklandı

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Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçakladı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüpheli K. Çelik'i gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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