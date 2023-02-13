Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin Zelenskiy hakkındaki sözleri tartışma yarattı

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia Partisinin lideri ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin yıkımına sebep olduğunu ve davranışlarını son derece olumsuz bulduğunu söylemesi tartışma konusu oldu.

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia Partisinin lideri ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin yıkımına sebep olduğunu ve davranışlarını son derece olumsuz bulduğunu söylemesi tartışma konusu oldu.

Forza Italia'nın 86 yaşındaki lideri Berlusconi, Lombardiya'daki bölgesel seçimlerde oy kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, "kendisi başbakan olsaydı Zelenskiy ile konuşmaya asla gitmeyeceğini" ifade etti.

Zelenskiy'nin, ülkesinin yıkımına, askerlerinin ve sivillerin katledilmesine yol açtığını savunan Berlusconi, "Donbas'ın iki özerk cumhuriyetine saldırmayı kesseydi, bu onun için yeterli olurdu. Bu olmadı. Bu nedenle, bu beyefendinin davranışını son derece olumsuz buluyorum. Barışa ulaşmak için Amerikan Başkanı, Zelenskiy'i aramalı ve ona savaşın bitiminden sonra Ukrayna'yı yeniden inşa için Marshall planı gibi bir plan sunmalı ve ona ateşkes ilan etmesini söylemeli." diye konuştu.

Berlusconi'nin açıklamaları, İtalya'da gündem oldu. Muhalefet, Berlusconi'ye tepki gösterirken, hükümetten Ukrayna'ya desteğin sağlam olduğu mesajı geldi.

Muhalefet tepkili

Ana muhalefetteki Demokratik Parti senatörü Simona Malpezzi, "Giorgia Meloni, Berlusconi'nin Ukrayna'daki savaşla ilgili bu rahatsız edici sözlerine katılıyor mu? Bugün resmen Putin'in Rusya'sının yanında yer aldı. Bu Başbakan ve hükümet, AB'de kendisine nasıl davranıldığı konusunda yakınmamalıdır." dedi.

Muhalefetteki Eylem Partisi lideri Carlo Calenda, Twitter paylaşımında, Dışişleri Bakanı'nın Berlusconi'nin partisinden olduğunu hatırlatarak, "Berlusconi, AB'nin ve Dışişleri Bakanı'yla parçası olduğu hükümetin aksine Putin yanlısı zırvalıklarına yeniden başlıyor." ifadesini kullandı.

Hükümet ve Berlusconi'nin partisinden açıklama geldi

Bir Başbakanlık yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya verdiği destek, hükümet programında açıkça öngörüldüğü ve yürütmeyi destekleyen çoğunluk partilerinin tüm parlamento oylamalarında teyit ettiği gibi kesin ve sağlamdır." dedi.

Berlusconi'nin sözlerinin ardından partisi Forza Italia'nın koordinatörü ve sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Antonio Tajani de Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Tajani, "Forza Italia, her zaman Ukrayna'nın bağımsızlığından, Avrupa'dan, NATO'dan ve Batı'dan yana olmuştur. Tüm mecralarda hükümet ortaklarımızla hükümet programımıza göre oy kullanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen Berlusconi, geçen ekim ayında da Zelenskiy'e yönelik sözlerini içeren bir ses kaydının basına yansımasıyla gündeme gelmişti.

Berlusconi, söz konusu ses kaydında da Rusya'nın bu "savaşa itildiği" tezini öne sürmüş ve "(Ukrayna'da iktidara) Zelenskiy geliyor ve saldırılar üçe katlanıyor. Putin, Rusya'da baskı görüyor. Daha sonra özel bir operasyon yapmak durumunda kalıyor. Ukrayna'ya girdi ve üçüncü günden itibaren Batı'dan para ve silah almaya başlayan Ukraynalılardan beklenmedik bir direniş gördü. Bu, iki haftalık bir operasyon olmaktan çıkıp savaşa dönüştü. Putin ile Zelenskiy, nasıl arabuluculuk masasında bir araya getirilebilir, bunu öngöremiyorum. Çünkü bu mümkün değil. Bana göre Zelenskiy… Neyse boşverin, bunu söyleyemem." ifadelerini kullanmıştı.

Berlusconi'nin bu sözleri o dönem de İtalya'da tartışma yaratmıştı.