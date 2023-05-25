Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eski müdürlerinden Avukat Dr. Adil Serdar Saçan için Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eski müdürlerinden Avukat Dr. Adil Serdar Saçan, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Saçan için bugün ikindi namazına müteakip Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen cenaze töreninde Serdar Saçan'ın Kardeşleri Serkal ve Serhat Saçan ve Oğlu Kerim Saçan taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Saçan'ın ailesi Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Metin Külünk, Gazeteci Uğur Dündar, Eski Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve sevenleri katıldı.

"Böyle insanlar çok az kaldı"

Saçan'ın abisi Serhat Saçan, "Allah böyle dürüst insanların her zaman göndermiyor. Namuslu dürüst insanlar Türkiye'ye lazım olan insanlar. Onun için acımız büyük. Türkiye'nin acısının büyük olduğuna inanıyorum. Böyle insanlar çok az kaldı. Vatanını seven herkesin başı sağ olsun" dedi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Adil Serdar Saçan, defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü.