Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan için Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan son yolculuğuna uğurlandı

Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Avukat Dr. Adil Serdar Saçan (61), dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Saçan için bugün ikindi namazını müteakip Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Serdar Saçan'ın kardeşleri Serkal ve Serhat Saçan ve oğlu Kerim Saçan taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Saçan'ın ailesi, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Metin Külünk, gazeteci Uğur Dündar, eski Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve sevenleri katıldı.

"Böyle insanlar çok az kaldı"

Saçan'ın abisi Serhat Saçan, "Namuslu dürüst insanlar Türkiye'ye lazım olan insanlar. Onun için acımız büyük. Türkiye'nin acısının büyük olduğuna inanıyorum. Böyle insanlar çok az kaldı. Vatanını seven herkesin başı sağ olsun" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Adil Serdar Saçan Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL