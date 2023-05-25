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Eski İstanbul Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan'ın cenazesi defnedildi

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan'ın cenazesi defnedildi

Güncel Haberler

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın cenazesi Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

İstanbul'da hayatını kaybeden eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın cenazesi defnedildi.

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saçan için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Saçan'ın kardeşleri Serkan ve Serhat Saçan ile oğlu Kerim Saçan'ın taziyeleri kabul ettiği törene, AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı iken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, gazeteci Uğur Dündar ve çok sayıda kişi katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Serhat Saçan, ağabeyinin dürüst bir insan olduğunu belirterek, "Namuslu, dürüst insanlar Türkiye'ye lazım olan insanlar. Onun için acımız büyük. Türkiye'nin acısının büyük olduğuna inanıyorum. Böyle insanlar çok az kaldı. Vatanını seven herkesin başı sağ olsun." diye konuştu.

Turgut Aslan da "Kendisi düğünüme gelmişti. Ben şimdi cenazesine geliyorum. Allah mekanını cennet etsin." dedi.

Saçan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

Adil Serdar Saçan Eyüpsultan İstanbul Güncel Haberler

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