Eski İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a Sert Uyarı

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirmesi halinde Tel Aviv'in bu tesislere yeni saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Gallant, İran lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubu. sosyal medya hesabından paylaştı.

Tahran yönetiminin Tel Aviv'e karşı tutumu karşısında birçok iddiaya yer veren Gallant, "İran'ın İsrail'i, vekil güçleri aracılığıyla kuşatmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu" ileri sürdü.

Gallant, Hizbullah'ın eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmak için "Hamaney'den izin istediğini" ancak İran liderinin bunun reddettiğini iddia etti.

İran'ın 90 milyon nüfusa sahip ve yüz ölçümü olarak İsrail'den 60 kattan fazla büyük olduğunu anımsatan Gallant, İran'ın "bugün her zamankinden daha savunmasız olduğunu" öne sürdü.

Gallant, Tahran'ın önünde bazı seçenekler olduğunu ancak bunların hiçbirinin "kolay olmadığı" yorumu yaparak,"Nükleer gelişimi hızlandırabilirsiniz ama inşa ettiğinizi muhtemelen göreceğiz ve gördüğümüzü vuracağız." ifadesini kullandı.

İran'ın "nükleer silah elde etme" yoluna gitmesi halinde bundan haberdar olacaklarını savunan Gallant, bu adamı atması halinde "Tahran'a ağır bedel ödeteceklerini" ileri sürdü.