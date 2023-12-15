Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Hizbullah'ı İsrail sınırından uzaklaştırmak için çağrıda bulundu

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan'daki Hizbullah'ı İsrail sınırından uzaklaştırmazsa bunu kendilerinin yapacaklarını söyledi. Gantz, İsrail'in kuzeyinde hem askeri hem siyasi çalışmaya hazır olduklarını ve bu bölgenin halkına güvenli bir yaşam sunmak için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, dünya Lübnan'daki Hizbullah'ı İsrail sınırından uzaklaştırmazsa bunu kendilerinin yapacağını söyledi.

Eski Bakan ve aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz, Lübnan sınırına yakın belediyelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada basına açıklamada bulunan Gantz, "Geçen hafta, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD dışişleri bakanları ve diğer dünya ülkeleri liderleriyle konuştum ve onları gerçekleri görmeleri için buraya davet ettim." dedi.

Gantz şöyle devam etti:

"Onlara, 'askeri faaliyetlerin yanı sıra siyasi faaliyete de ihtiyacımız var' dedim. Onlara söylediğimi İsrail vatandaşlarına da söylüyorum: Dünya Hizbullah'ı İsrail sınırından uzaklaştırmazsa bunu biz yapacağız."

Eski Bakan, İsrail'in kuzeyinde hem askeri hem siyasi çalışmaya hazır olduklarını ve bu bölgenin halkına güvenli bir yaşam sunmak ve evlerine geri dönmelerini sağlamak için bir devlet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

İsrail, Gazze'de saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra Lübnan sınırındaki kasabalarda yaşayan binlerce İsrailliden evlerini terk etmelerini istemişti.