Eski İsrail Başbakanı Bennett hükümette Dışişleri Bakanlığı teklifini reddetti - Haberler

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Eski İsrail Başbakanı Bennett hükümette Dışişleri Bakanlığı teklifini reddetti

AA - Enes Canlı - Güncel
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Eski İsrail Başbakanı Bennett hükümette Dışişleri Bakanlığı teklifini reddetti

İsrail'in bir önceki Başbakanı Naftali Bennett'in geçici hükümete liderlik eden Başbakan Yair Lapid'den gelen Dışişleri Bakanlığı teklifini reddettiği bildirildi.

İsrail'in bir önceki Başbakanı Naftali Bennett'in geçici hükümete liderlik eden Başbakan Yair Lapid'den gelen Dışişleri Bakanlığı teklifini reddettiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, 1 Kasım'da gerçekleşecek genel seçim sonunda yeni kabine kurulana kadar geçici hükümete liderlik eden Başbakan Lapid, eski Başbakan Bennett'e Dışişleri Bakanlığı görevini teklif etti.

Ancak, Bennett'in bu görevi reddettiği ve 1 Kasım'daki seçimlere kadarki süreyi "kamuoyundan uzakta geçirmek" isteğini ilettiği belirtildi.

Haberde, söz konusu teklif ve gelen yanıtın "iki siyasetçi arasındaki gerginliğin devamının bir göstergesi olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Yair Lapid, başbakanlığın yanı sıra geçen yıl haziranda kurulan çok partili koalisyon hükümetinde üstlendiği Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmeye devam ediyor.

Eski Başbakan Bennett, geçen ay sonunda kolisyon ortağı Lapid'le Meclisin feshedilerek erken seçime gitme konusunda anlaşmıştı. Meclisin seçim kararı almasının ardından başbakanlık görevini Lapid'e devreden Bennett, Yamina Partisi liderliğinden de istifa etmiş ve 1 Kasım'daki erken seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Enes Canlı - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Yair Lapid İsrail Güncel Haberler

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