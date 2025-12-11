Eski Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı, 14 yıl hapis cezasına çarptırdı

Pakistan askeri mahkemesi, siyasi faaliyetlerde bulunmak ve Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal etmek de dahil çeşitli suçlamalarla yargılanan Eski Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) Başkanı emekli Korgeneral Faiz Hameed'i bir yıldan uzun süredir devam eden yargı sürecinin ardından 14 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan askeri mahkemesinin, eski istihbarat başkanı Hameed'i Ordu Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına mahkum ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hameed'in siyasi faaliyetlerde bulunmak, devletin güvenliği ve Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal etmek, yetki ve devlet kaynaklarını kötüye kullanmak ve kişilere haksız zarar vermek kapsamında dört suçlamadan yargılandığı aktarıldı.

Pakistan Yüksek Mahkemesinin emirlerine uygun olarak, Pakistan Ordusu tarafından Hameed'e yönelik yapılan şikayetlerin doğruluğunu tespit etmek üzere ayrıntılı bir soruşturma mahkemesi oluşturulduğu aktarılan açıklamada, Pakistan Ordusu Kanunu hükümleri uyarınca Hameed aleyhine uygun disiplin işlemi başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, Hameed'in "emekli olduktan sonra Pakistan Ordusu Kanunu'nu birden çok kez ihlal ettiğinin belirlendiği" öne sürüldü.

Hameed'in 9 Mayıs 2023'te tutuklanan eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yakın isimler arasında yer aldığı biliniyor.

Top City sitesi sahibi Kanwar Moeez Khan, 2017'de mülküne yapılan baskında değerli eşyalarının terör soruşturması gerekçesiyle alındığını iddia ederek Hameed aleyhinde Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Kasım 2023'te Khan'ın Hameed hakkındaki şikayetlerini Savunma Bakanlığı dahil ilgili kanallara iletmesini öngören bir talimat vermişti.