Eski iş yerini soymaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

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Eski iş yerini soymaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Eski iş yerini soymaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kayseri'de eskiden çalıştığı markete hırsızlık için girip ateşe verdiği iddia edilen zanlı mahalleli tarafından yakalandı.

Kayseri'de eskiden çalıştığı markete hırsızlık için girip ateşe verdiği iddia edilen zanlı mahalleli tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zümrüt Mahallesi'ndeki bir markete, eski çalışan hırsızlık amacıyla girince, güvenlik şirketi, alarm sisteminin çalışmasıyla durumu market müdürüne bildirdi.

Markete gelen müdür, hırsızlık şüphelisinin eski çalışanları A.C. olduğunu görünce peşinden koşmaya başladı.

Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri durumu fark edip zanlıyı yakaladı.

Bu sırada marketten dumanların yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Markette çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İtfaiye Kayseri Market Polis Güncel Haberler

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