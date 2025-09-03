Haberler

Eski İş Yerinde Alacak Tartışması Kanlı Bitti

Güncelleme:
Aksaray'da bir adam, eski iş yerinde alacağını istemek için gittiği iş yeri sahibini tabancayla yaraladı. Yerden seken kurşunlar, başka bir çalışana da isabet etti. Şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı.

AKSARAY'da, Yusuf B. (50), alacağını istemeye gittiği eski iş yerinde, tartıştığı iş yeri sahibi Erdal Parla'yı (41) tabancayla yaraladı. Yerden seken kurşunlar çalışan Yunus Özdemir'in (23) ayağına isabet etti. Taksiyle kaçan şüpheli, yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Yeni Sanayi Sitesi'nde alüminyum atölyesinde meydana geldi. Yusuf B., daha önce çalıştığı iş yerinden alacağını istemeye gitti. Ancak, iş yeri sahibi Erdal Parla ile tartışmaya başlayan Yusuf B., yanındaki tabancayla Parla'nın bacaklarına ateş edip yaraladı. Yerden seken kurşunlar, iş yerinde çalışan Yunus Özdemir'in de sol ayağına isabet edip, yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olay yerinden taksiyle kaçan Yusuf B. ise polis ekipleri tarafından Aksaray-Ankara kara yolunda yakalanıp gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
