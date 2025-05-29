Eski İrlanda Başbakanı Varadkar'dan AB'ye İsrail Eleştirisi

Eski İrlanda Başbakanı Varadkar'dan AB'ye İsrail Eleştirisi
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Leo Varadkar, Avrupa Birliği'nin Gazze'deki soykırıma karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesini istemeye devam eden Varadkar, AB'nin bu konuda omurgalı durması gerektiğini belirtti.

Eski İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı "omurgalı durması" gerektiğini söyledi.

Irish Times gazetesine röportaj veren Varadkar, AB'nin İsrail'e ve Gazze'deki soykırıma yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Varadkar, Gazze'de ateşkes sağlanması halinde bile AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması gerektiğini belirterek Tel Aviv'in kendisini "Batılı liberal demokrasi olarak" tanıttığını ancak bunun doğru olmadığını vurguladı.

Şubat 2024'te İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte AB-İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi teklifinde bulunduklarını anımsatan Varadkar, "Haklı çıkmaktan çok kızgın hissediyorum çünkü Pedro ve ben, bu konuda risk aldık ve o zamanlar çok az destekçimiz vardı." ifadesini kullandı.

Varadkar, Avrupa hükümetlerinin İrlanda'nın İsrail'e karşı tutumuna yaklaşmaları için "bu kadar çok Filistinlinin öldürülmüş olmasının üzücü" olduğunu söyleyerek "AB'nin biraz omurgalı durmasının zamanı geldi." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e "kayıtsız şartsız" destek açıklaması nedeniyle İrlanda'da eleştirildiğini anımsatan Varadkar, "Kendisiyle bu konuyu konuştum ve ona 'Bu (İsrail'e destek), Avrupa'nın büyük bölümünde hoş karşılanmayacak.' dedim." ifadelerini kullandı.

Varadkar, ayrıca AB'nin İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirme kararının Birliğin "omurgalı davranması için bir başlangıç olması" temennisini dile getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve dönemin İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, 14 Şubat 2024'te AB yönetimine ortak mektup yazarak, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan Ortaklık Anlaşması'nın, insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için "acilen gözden geçirilmesini" istemişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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