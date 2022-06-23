Eski Irak Başbakanı Maliki'den 'PKK terör örgütüdür' açıklaması

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, eski Irak Başbakanlarından ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el- Maliki ile ortak konuları ve terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığını görüştü.

Güney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Maliki ile Irak iç siyasetini ve Türkiye-Irak arasındaki ortak gündem konularını ele aldıklarını ifade etti.

Güney, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına da değinildiğini belirttiği görüşmede Maliki'nin "PKK'nın bir terör örgütü olduğunu vurguladığını" ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu ekim ayında yapılan seçimlerde 34 milletvekili çıkarmıştı. Seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı 73 milletvekilinin istifa etmesinden sonra Maliki'nin Meclis'teki sandalye sayısının 45'i bulması bekleniyor.

Sadr'ın vekillerinin yerine gelecek yeni kişiler bugün Meclis'te yemin ederek görevlerine başlayacak. Böylece hem Maliki hem de Haşdi Şabi'ye bağlı siyasi uzantılar ve bağımsız vekillerin Meclis'teki sayılarında artış bekleniyor.