Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 3. gün tamamlandı - Haberler

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Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 3. gün tamamlandı

AA - Bilal Acar - Güncel
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Kraliyet Adalet Mahkemesi'nden genel görüntüler Rebekah Vardy'in mahkemeden çıkışı Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeden çıkışı LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester...

Kraliyet Adalet Mahkemesi'nden genel görüntüler

Rebekah Vardy'in mahkemeden çıkışı

Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeden çıkışı LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen davanın 3. günü tamamlandı.

AA / Bilal Acar - Güncel

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