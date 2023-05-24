Eski İbb Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Hakaret ve Ayrımcılık İddiasıyla Yargılandığı Davada Beraat Etti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB’de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar, İSMEK'in kadın çalışanlarına yönelik aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

SİNEM NAZLI DEMİR

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar, İSMEK'in kadın çalışanlarına yönelik aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü sanık Erkan Duyar'ın İBB'ye bağlı İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiası ve 9 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hazır bulundu. Yeşim Meltem Şişli ve İlknur Özdemir duruşmaya katılmadı.

TANIK H.Ö: ŞİŞLİ'NİN KİŞİLERE İNANÇLARINDAN DOLAYI AYRIMCILIK YAPTIĞINI GÖRMEDİM

Duruşmada, 2019 yılında İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak işe başladığını söyleyen tanık H.Ö., "Sanıklar amirlerim olurlar. Yetkili müdür olduğum için CİMER şikayetini ilk ben gördüm. Birkaç gün içerisinde müdürüm Erkan Duyar'ı bilgilendirdim. İddia doğrultusunda araştırmalar yapıldı, ifadeler alındı. Sonuca varıldıktan sonra Yeşim Meltem Şişli bilgilendirildi. Sanık Yeşim Meltem Şişli iş odaklı bir insandır. Gözlemlediğim kadarıyla kişilere inançlarından dolayı herhangi bir ayrımcılık yaptığını görmedim" ifadelerini kullandı.

SAVCI, CEZALANDIRILMA TALEBİNİ TEKRAR ETTİ

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, Şişli'nin 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar, sanık Duyar'ın ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği mütalaasını tekrar etti.

SANIK AVUKATLARI ŞİŞLİ VE DUYAR'IN BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin avukatı Feride Dilek Helvacı ise mütalaaya katılmadıklarını belirtti ve müvekkilinin atılı suçu işlemediğini savunarak beraatini talep etti. Söz alan diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

HAKİM BERAATLARINA KARAR VERDİ

Mahkeme, Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından, diğer sanık Erkan Duyar'ın da 'görevi kötüye kullanma' suçundan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.