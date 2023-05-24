ESKİ İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI ŞİŞLİ'YE BERAAT

ESKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Görevi kötüye...

ESKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, her iki sanığın ayrı ayrı beraatine karar verdi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar katılmadı. Şikayetçi İlknur Özdemir ise duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki celsede iki sanığın cezalandırılmalarını talep ettiği mütalaasını tekrarladığını belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüsniye Özgün, İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığını ve sanıkların da amirleri olduğunu, Yeşim Meltem Şişli tarafından İSMEK bölge sorumlularıyla yaptığı toplantı hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Özgün, CİMER ve Beyaz Masa'ya yapılan kursiyerlerden para alındığı, önlük satıldığı, karşılığında belge verilmediği şeklinde şikayetler yapılması üzerine inceleme başlatıldığını, bölge sorumlularının bu olayı doğruladığını, disiplin işlemi başlatıldığını, ifadeler alındıktan sonra bu ifadelerin İSPER A.Ş'ye gönderildiğini, İSPER Kurulu'nun da görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle bu kişilerin iş akdine son verdiğini ifade etti. Bölge yöneticilerinin yanına herhangi bir akademik danışman atanmadığını da vurgulayan Özgün, "Yeşim Meltem Şişli iş odaklı bir insandır. İnançlarından dolayı herhangi bir ayrımcılık yaptığını görmedim. İdaresinde çok fazla kapalı kadın çalışan bulunmaktadır. Bu kadınlara karşı herhangi bir olumsuz tavrına şahit olmadım" dedi.

"SANIKLAR CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi İlknur Özdemir, tanık ifadelerinde aleyhteki kısımlara katılmadığını, sözkonusu para alındığı iddialarına ilişkin savcılığın takipsizlik kararı verdiğini, İBB'nin cevap yazısında bölge yöneticilerinin yanına akademisyen olmasa da danışman atandığının belirtildiğini, sanıkların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

"ASILSIZ İFTİRADAN İBARET"

Yeşim Meltem Şişli'nin avukatı Dilek Helvacı ise, danışmanların İBB bünyesinde daha önce de görev yaptıklarını, bölge yöneticilerinin üzerine danışmanların görevlendirilmesi gibi bir durumun sözkonusu olmadığını belirtti. Şikayetçilerin biri dışında hepsinin şikayetlerinden vazgeçtiğini hatırlatan avukat Helvacı, "Müvekkilim iddianameye konu söylemlerde bulunmadığı tanık beyanlarıyla ortaya çıkmıştır. Görevi süresince kişilerin din ve inanç hürriyetine son derece saygılı bir yönetici olduğu da kanıtlanmıştır. Asılsız bir iftiradan ibarettir. Beraatini talep ederim" diye konuştu.

İKİ SANIĞA AYRI AYRI BERAAT

Mahkeme, Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından, Erkan Duyar hakkında ise "Görevi kötüye kullanma" suçunun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verdi.

19 KADINDAN 18'İ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak müştekileri aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti. Savcılıkça hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 7 Temmuz 2021 tarihli duruşmada, davanın 19 kadın mağdurundan 18'i şikayetinden vazgeçmişti. Ayrıca hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar için de "Görevi kötüye kullanma" suçundan hazırlanan iddianame bu dosyayla birleştirilmişti.