ESKİ İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI ŞİŞLİ'YE BERAAT

ESKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Görevi kötüye...

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar katılmadı. Şikayetçi İlknur Özdemir ise duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki celsede iki sanığın cezalandırılmalarını talep ettiği mütalaasını tekrarladığını belirtti.

"SANIKLAR CEZALANDIRILSIN"

"ASILSIZ İFTİRADAN İBARET"

İKİ SANIĞA AYRI AYRI BERAAT

19 KADINDAN 18'İ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak müştekileri aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti. Savcılıkça hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 7 Temmuz 2021 tarihli duruşmada, davanın 19 kadın mağdurundan 18'i şikayetinden vazgeçmişti. Ayrıca hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar için de "Görevi kötüye kullanma" suçundan hazırlanan iddianame bu dosyayla birleştirilmişti.