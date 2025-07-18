Eski Hükümlülere İstihdam Sağlanacak

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski hükümlü ve yükümlülerin barut fabrikasında istihdam edilmesine olanak sağlayacak iş birliği protokolünün imzalandığı bildirildi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün girişimleriyle kentteki eski hükümlü ve yükümlülerin Ahlatcı Holding bünyesinde barut üreten Goldforce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'de istihdam edilmesi kararlaştırıldı.

Eski hükümlü ve yükümlülere iş olanağı verilerek topluma kazandırılmalarını sağlamak amacıyla yapılan anlaşmanın protokolü, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki Goldforce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'de düzenlenen törenle, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, yükümlülerin topluma kazandırılmasının önemine değinerek, "Yükümlülerin işe yerleştirilerek topluma kazandırılmalarını sağlayıp kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı birer birey olmalarına imkan sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, iş insanı Ahmet Ahlatcı'ya katkılarından ötürü teşekkür etti.

Ahlatcı ise holding bünyesinde 7 bin kişiyi istihdam ettiklerine dikkati çekerek, "Bundan sonra da başsavcılığımızın ve bizim uygun göreceğimizin hükümlülerin holding bünyesinde çalışmalarına imkan vereceğiz. Bu tür çalışmaları hem sosyal hem de hayır işi görüyoruz ve tüm iş adamlarımızın da hükümlüleri işe almalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza törenine Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova ve Goldforce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Mehmet Tök de katıldı.