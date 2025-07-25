Kastamonu'da, "Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi"nden yararlanan eski hükümlü Fehmi Yalvarcı kuaför dükkanı açtı.

Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, denetimli serbestlik sürecini başarıyla tamamlayan Yalvarcı'nın kendi iş yerini açmasına destek sağlandı.

Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürü İlker Öcal, kuaför dükkanının açılış töreninde yaptığı konuşmada, projenin bireylerin ekonomik ve sosyal hayata yeniden katılımını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Proje ile yalnızca bir istihdam fırsatı değil, aynı zamanda topluma aktif dönüş için güçlü bir zemin hazırlandığını dile getiren Öcal, "Amacımız, bireylerin geçmişlerini geride bırakmalarını destekleyerek geleceğe güvenle bakabilecekleri yeni bir yol açmaktır. Topluma kazandırılan her birey, birlikte inşa ettiğimiz daha güvenli bir geleceğin teminatıdır." dedi.

İŞKUR Kastamonu İl Müdür Yardımcısı Halil Tekin ise kurum olarak her bireyin topluma yeniden güçlü şekilde katılma potansiyeli bulunduğuna inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu iş yeri, yalnızca bir dükkan değil aynı zamanda umudun, kararlılığın ve yeniden başlamanın sembolüdür. Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yürüttüğümüz bu örnek iş birliği, kamu kurumlarının uyum içinde çalışarak nasıl kalıcı ve anlamlı çözümler üretebildiğinin açık göstergesidir. İnanıyorum ki bu adım, benzer yollardan geçen birçok insana ilham verecek, kendi emeğiyle hayatını yeniden inşa etmenin mümkün olduğunu hatırlatacaktır."

Konuşmaların ardından kuaför dükkanının açılışı gerçekleştirildi.