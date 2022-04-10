Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık sürecini başlattı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin eski Baş Sekreteri John Lee Ka-chiu, 8 Mayıs'ta yapılacak baş yönetici seçimi için adaylık kampanyasını başlattı.

Lee, Baş Yönetici Carrie Lam'a sunduğu istifasının Çin'de merkezi hükümetin kabinesi işlevini gören Devlet Konseyi tarafından onaylanmasının ardından adaylık sürecini başlattığını duyurdu.

Adaylık kampanyasını "Hong Kong için yeni bir sayfa açıyoruz" sloganıyla başlatan Lee, düzenlediği basın toplantısında, seçilmesi halinde gelecek 5 yılda huzur ve refah içinde bir Hong Kong yaratmayı hedeflediğini ifade etti.

Seçimler için adaylık sürecini başlatan ilk siyasetçi olan Lee'nin aday olabilmesi için baş yöneticiyi seçmekle görevli 1500 kişilik Seçim Komitesinin en az 188 üyesi tarafından aday gösterilmesi gerekiyor.

Seçim Kanunu'na göre bir kişinin aday olabilmesi için, Seçim Komitesini oluşturan 5 sektörden; sanayi, ticaret ve finans; meslek grupları; çalışma, sosyal hizmetler ve din örgütleri; Yasama Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Çin Halk Kongresi ve Halk Danışma Konferansının Hong Konglu temsilcilerinden; en az 15'er üyenin desteğini sağlaması şart koşuluyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Nisan'da, gelecek seçimlerde ikinci dönem aday olmayacağını açıklamıştı.

Eski Baş Sekreter Lee, 6 Nisan'da istifasını sunmuş, istifanın kabul edilmesi halinde baş yöneticiliğe aday olacağını açıklamıştı.

Yerel basındaki haberlere göre karar, Çin'in Hong Kong'daki irtibat ofisinden bir yetkilinin üst düzey yerel siyasetçilere merkezi hükümetin liderlik yarışında destekleyeceği tek adayın Lee olacağını söylemesinin ardından gelmişti.

Hong Kong'da 8 Mayıs'ta yapılacak baş yönetici seçimi için adaylık süreci 3 Nisan'da başladı. Adaylar, 14 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Lee, ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında

Baş Yönetici Carrie Lam gibi merkezi hükümete yakın çizgideki bir siyasetçi olarak bilinen Lee, yerel hükümette en yetkili ikinci konum olan Baş Sekreter görevine Çin Devlet Konseyi tarafından, Carrie Lam'ın tavsiyesiyle 25 Haziran 2021'de atanmıştı.

Daha önce İç Güvenlik Sekreteri olan polis kökenli Lee'nin, 2019'da suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan hükümet karşıtı protesto hareketinin bastırılmasında ve 2020'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile muhaliflere karşı yürütülen soruşturmalardaki rolü nedeniyle ödüllendirildiği yorumları yapılmıştı.

Lee ve Carrie Lam, ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Konglu yetkililer arasında yer alıyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığına yönelik eleştirilere hedef oluyor.