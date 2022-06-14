Eski HDP Milletvekili Öker gözaltına alındı Eski HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Eski HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Adıyaman 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında aranma kararı bulunan 25'inci dönem HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Öker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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