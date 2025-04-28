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Eski HDP İl Başkanı Vedat Çınar Altan'a Terör Suçlarından Hapis Cezası

Eski HDP İl Başkanı Vedat Çınar Altan'a Terör Suçlarından Hapis Cezası
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İzmir'de eski HDP İl Başkanı Vedat Çınar Altan, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutumu nedeniyle cezasını 1 yıl 3 aya indirdi.

İzmir'de, eski HDP İl Başkanı Vedat Çınar Altan'ın "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Altan ile avukatları katıldı, "dokuz" kod adlı gizli tanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tanık, Altan'ın partisinin il başkanlığına gelen gençleri örgütün yapılanması kapsamında kırsala gönderdiğini öne sürdü.

Söz verilen Altan ise suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etti.

Sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı ek savunma için süre istemesini, mahkeme reddetti. Ara karardan sonra sanık avukatları savunma yaptı.

Son sözleri sorulan Altan, Dem Parti İstanbul il eş başkanı olarak görevini sürdürdüğünü belirtti. Suçsuz olduğunu ifade eden Altan, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti Altan'a, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın yargılama esnasındaki tutumları sebebiyle bu cezayı 1 yıl 3 aya indirdi.

Davanın geçmişi

Eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 6 Ekim 2023'te gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP il ve ilçe başkanlıklarında yapılan aramalarda, terör örgütü elebaşına ait posterler, teröristlere ait fotoğraflar, terör örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra dijital materyal ele geçirilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Altan 26 Aralık 2024'te adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, Çelik'in dosyası ise bu davadan ayrılarak Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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