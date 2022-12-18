Eski Hayvan Yetiştirme Teknisyeni, Çin'in Kuzeybatısında Bitki Biyolojik Çeşitliliğini Korumak İçin Çabalıyor

Eski bir hayvan yetiştirme teknisyeni, kendisini Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Sunan Yugur Özerk İlçesi'ndeki bitki biyolojik çeşitliliğini korumaya adadı.

Son 18 yılda Qilian Dağları'nda yoğun saha araştırması yapan An Guoqing, yerel bitki türlerine ilişkin iki resimli el kitabı derledi.

Sunan Yugur Özerk İlçesi, bol bitki kaynağına sahip toplam 23.800 kilometrekarelik bir alana sahip. Ancak, ilçedeki tehlikeli dağlık yollar saha araştırması yapılmasını zorlaştırıyor.

SES 1 (Çince): AN GUOQİNG, Bitki uzmanı:

"Yıllardır dağlarda çalışıyorum. Çok tehlikeli olduğunu söyleyerek bazen yukarı çıkmamam için ikna etmeye çalışıyorlar. Ama ben tehlikeli de olsa gideceğimi söylüyorum. Bazı bitkileri bulmak zor. Uçurum kenarlarında yetişiyorlar. Bu yüzden dağlara çıkıp onları bulmalıyım."

Kitaplarında 1300'den fazla bitki türüne yer veren An, Qilian Dağları'ndaki biyolojik çeşitliliği koruma çalışmalarına büyük katkıda bulunuyor.

SES 2 (Çince): AN GUOQİNG, Bitki uzmanı:

"Bunu yapmanın amacı, ilk olarak, Qilian Dağları'nda tam olarak kaç bitki türü olduğunu öğrenmek. İkincisi ise orman ve çayır teknisyenlerimize yönelik nispeten kısa ve öz bir araştırma belgesi sağlamak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor. (XHTV)