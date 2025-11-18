Haberler

Eski Hakim Yaşar Akyıldız'ın FETÖ Davasında Duruşma Devam Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski hakim Yaşar Akyıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yargı yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılandığı davada duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Tanık beyanları ve sanığın savunması sonrası mahkeme, Akyıldız'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının mahkemeye mazeret dilekçesi sunduğunu belirterek, tanık dinleneceğini bildirdi.

FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan ve ceza alan tanık A.H, 2010-2014 yıllarında HSYK'da başkanlık yaptığını, o zamanlar FETÖ'nün ev sohbetlerine katıldığını, bu toplantılarda Akyıldız'ın adının hiç geçmediğini söyledi.

Akyıldız'la aynı binada oturduklarını belirten A.H, "Seçim zamanı dönemin HSYK Genel Sekreteri M.K.'nın evine gittik. Evde bazı üyelerle bir araya geldik. Hazırlık yaparak gelmişlerdi, ellerinde liste vardı. 140 ismin kabul edilmesini istiyorlardı. 'Hoca Efendinin talebi' dediler. Sayı fazla olduğu için tartıştık, listeyi görmek istedik. Listede Akyıldız'ın adı yoktu." beyanında bulundu.

Mahkeme başkanı, tanık beyanının ardından savunma için Akyıldız'a söz verdi.

Mütalaaya karşı savunma için süre isteyen Akyıldız, banka hesapları üzerindeki blokenin kaldırılmasını ve tahliyesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar edip, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Akyıldız'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtiliyor.

Şüphelinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında "ByLock"ta diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer alıyor.

İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürülüyor.

Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.