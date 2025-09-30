Eski Hakim Yaşar Akyıldız Hakkında FETÖ Yargı Davası

Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi.

Tanık E.K, sanık Yaşar Akyıldız'ı tanımadığını söyleyerek, "2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) bağımsız aday listesinde adını görmüştüm. Örgüt bize bağımsız adaylara oy verin dedi. Kendisini aile mahkemesinde görevli hakim olarak biliyordum. Örgüt bize Yaşar beyin reklamını yapmamızı söyleyerek, 'Çok iyi bir hukukçudur, aile mahkemesine bakar, gece gündüz aradığınızda size geri dönüş yapar deyin.' dediler. Bize aynı zamanda 'Bağımsız adaylara oy isteyin.' şeklinde talimat gelmişti." beyanında bulundu.

Tanık beyanının ardından söz alan Akyıldız, "Ben genç arkadaşları tanımıyorum. Tanıkların yönlendirildiğini düşünüyorum. Planlanmış şekilde söylenmiş ifadeler." dedi.

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan "Şahin" kod adlı gizli tanık, "Muharrem K. il imamımızdı. Muharrem beni Yargıtaya, Nazım K'nin yanına yönlendirdi. Yaşar Akyıldız'ın da orda olacağı söylenmişti. Ama orada değildi. Nazım K, Yaşar Akyıldız'a benim hakkımda 'iyi bir insan' diyerek, iş konusunda tayinime yardımcı olmasını söylemiş." diye konuştu.

Söz verilen sanık Akyıldız, gizli tanığın anlattığı olayları hatırlamadığını, kimsenin kendisine "Şu kişiye yardımcı ol" şeklinde talimatta bulunmadığını, Nazım K'nin yanına gidip zaman zaman oturduklarını ve kendisine hiçbir yönlendirmede bulunulmadığını savundu.

Beyanların ardından mahkeme başkanı, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, mütalaasında sanık Akyıldız'ın, silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan kapalı devre kriptolu iletişim ve haberleşme programı ByLock programını kullandığı, devletin yargı erkine sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek HSYK üyeliğine aday olduğunun anlaşıldığı, adaylık sürecinde örgüt adına oy topladığı, seçim için örgütsel toplantıların düzenlenmesine imkan sağladığının tespit edildiği, bu toplantılarda görev almak ve yargı erkine sızma amacı doğrultusunda diğer örgüt üyesi hakim ve savcıları organize etmek gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın geldiği aşamada dinlenilmeyen tanıkların dinlenmelerinden ayrı ayrı vazgeçilmesine karar vererek, sanık ve avukatının yazılı savunmalarını sunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 30 Ekim'e ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtildi.

Şüphelinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında "ByLock"ta diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer aldı.

İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürüldü.

Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.