Mehmet Akif Ersoy ek ifade için adliyeye getirildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, cezaevinden adliyeye getirildi ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep etti.
Ayşe GÜREL/ 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklu bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel