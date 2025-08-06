Eski Güvenlik Danışmanı'ndan Netanyahu'ya Uyarı: Gazze'nin İşgali Karışıklık Getirir

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'ni işgal etme kararının" Tel Aviv yönetiminde uzun süreli "derin bir karışıklık durumuna" neden olacağı ve esirlerin canlı kurtarılma şansını ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada Hulata, "Gazze'nin tamamının işgal edilmesi" kararının Tel Aviv yönetimini uzun süreli derin bir karışıklığa iteceğini söyledi.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, "(Gazze'nin işgal edilmesi) Bu plan, rehinelerin sağ olarak geri getirilmesi şansını ortadan kaldıracaktır ve Hamas'ı bitirme hedefimize ulaşabileceğimizden de emin değilim." dedi.

Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeler dahil, "Gazze Şeridi'nin tamamını yeniden işgal etme" yönünde adımlar atması İsrail'de anlaşmazlıklara yol açtı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Başbakan Netanyahu arasında Gazze Şeridi'ne saldırılar ve bölgenin tamamının işgal edilmesi planlarının ele alındığı toplantı esnasında sert tartışma yaşandığı açıklanmıştı.

Zamir, Gazze'de birkaç eksen içeren Hamas'ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya zorlamayı amaçlayan bir kuşatma planı öneriyor ve Netanyahu'nun işgal planının "stratejik bir tuzak" olduğuna dikkati çekerek, bunun hem esirlerin hayatını tehlikeye atacağını hem de İsrail ordusunu yıllarca yoracağını belirtiyor.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirilmişti.

Gazze'de yakınları esir tutulan İsrailler de sık sık gösteriler düzenliyor ve Netanyahu hükümetine Hamas ile esir takası anlaşmasına varılması çağrısında bulunuyor.

Gazze'de 20'si sağ olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.