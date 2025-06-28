Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İfade Verdi

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Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanına ilişkin özel soruşturma kapsamında ifade verdi. Yoon, şikayetçi olduğu bir polisin soruşturmacılar arasında yer alması nedeniyle öğle arasından sonraki ifadeye katılmayı reddetti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin özel soruşturma kapsamında ifade verdi.

Yonhap'ın haberine göre, eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanına ilişkin başlatılan özel soruşturma sürüyor.

Yerel saatle sabah ifade veren Yoon'un, şikayetçi olduğu bir polisin soruşturmacılar arasında yer alması nedeniyle öğle arasından sonraki ifadeye katılmayı reddettiği bildirildi.

3 saatlik aranın ardından Yoon'un soruşturması devam ederken, yetkililer kendisinin bir kez daha ifadeye çağrılmasının planlandığı bilgisini verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti. Yoon, soruşturma kapsamında çağrıldığı polis sorgularına katılmamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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