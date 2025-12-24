Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon hakkında "siyasi fonlar kanununu ihlalinden" iddianame hazırlandı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, anket sonuçlarını ücretsiz alarak siyasi fonlar kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Yonhap'ın haberine göre, eski Devlet Başkanı Yoon'un hukuki süreci devam ediyor.

Buna göre özel savcı ekibi tarafından, anket sonuçlarını ücretsiz almakla suçlanan Yoon hakkında siyasi fonlar kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede Yoon'un, Haziran 2021 ve Mart 2022 arasında seçim kampanyasını yürüttüğü dönemde yaklaşık 186 bin dolar değerindeki anket sonuçlarını ücretsiz elde ettiği ifadesi yer aldı.

Yoon'un eşi Kim Keon Hee için de aynı suçlamadan iddianame hazırlanmıştı. Kim hakkındaki kararın 28 Ocak 2026'da açıklanması bekleniyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.