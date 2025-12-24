Haberler

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon hakkında "siyasi fonlar kanununu ihlalinden" iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, anket sonuçlarını ücretsiz alarak siyasi fonlar kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle iddianameyle karşı karşıya. Yoon'un eşi Kim Keon Hee için de benzer suçlamalarla iddianame hazırlandı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, anket sonuçlarını ücretsiz alarak siyasi fonlar kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Yonhap'ın haberine göre, eski Devlet Başkanı Yoon'un hukuki süreci devam ediyor.

Buna göre özel savcı ekibi tarafından, anket sonuçlarını ücretsiz almakla suçlanan Yoon hakkında siyasi fonlar kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede Yoon'un, Haziran 2021 ve Mart 2022 arasında seçim kampanyasını yürüttüğü dönemde yaklaşık 186 bin dolar değerindeki anket sonuçlarını ücretsiz elde ettiği ifadesi yer aldı.

Yoon'un eşi Kim Keon Hee için de aynı suçlamadan iddianame hazırlanmıştı. Kim hakkındaki kararın 28 Ocak 2026'da açıklanması bekleniyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani