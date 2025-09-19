Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Duruşmalara 10. Kez Katılmadı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, yargılandığı sıkıyönetim davasının duruşmasına üst üste 10'uncu kez katılmadığı bildirildi.

Yonhap ajansına göre, hakkında sıkıyönetim davası açılan Yoon, temmuzda yeniden tutuklanmasından bu yana duruşmalara katılmayı reddediyor.

Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya da iştirak etmedi.

Böylece Yoon, üst üste 10'uncu kez duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, Seul Cezaevinden Yoon'un zorla getirilemeyeceğine dair gönderilen bildirim üzerine oturumu sanıksız sürdürdü.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmış ve cezaevine gönderilmişti.