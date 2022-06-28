Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee, sağlık sorunları sebebiyle 3 aylığına tahliye edildi Güney Kore'de mahkeme, 80 yaşındaki eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'ın sağlık sorunları gerekçesiyle 3 aylığına tahliye edilmesine karar verdi. Güney Kore'de mahkeme, 80 yaşındaki eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'ın sağlık sorunları gerekçesiyle 3 aylığına tahliye edilmesine karar verdi. Suwon Savcılığı, yaptığı açıklamada, sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Lee'nin 3 ay boyunca tahliyesine karar verildiğini duyurdu. Savcılık, geçici tahliye talebinin Lee tarafından yapıldığına işaret ederken Lee'nin sağlık durumuna dair detay vermedi. Diyabet başta olmak üzere çeşitli hastalıkları bulunan Lee'nin mahkumiyeti sebebiyle hastanelerde tedavi olamadığı kaydediliyor. Lee'nin tahliyesinden sonra tedavisinin yapılması için Seul Ulusal Üniversite Hastanesine kaldırıldığı belirtiliyor. Ülke basınındaki haberlerde, eski Devlet Başkanı Lee'nin bu sürenin (geçici tahliye) sonunda affedilebileceği öne sürülüyor. Güney Kore'de mahkeme, 29 Ekim 2020'de "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasından sonra 2019'da kefaletle serbest bırakılan eski Devlet Başkanı Lee hakkında verilen 17 yıllık hapis cezasını onamıştı. Mahkeme, Lee hakkında verilen 10,9 milyon dolarlık para cezası hükmünü de onaylamıştı. Lee, 2018'de aldığı 15 yıllık hapis cezasının azaltılması için temyize gitmesinin ardından 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada yaklaşık 10 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülmüştü. AA / Nuri Aydın - Güncel Güney Kore Suwon Güncel Haberler

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