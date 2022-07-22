Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı - Haberler

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Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1999-2008 döneminde yöneten eski Cumhurbaşkanı Thabo Mbeki, ülkedeki yoksulluk ve işsizlik sorunlarının, yakın gelecekte 2011 Arap Baharı'na benzer geniş çaplı toplumsal huzursuzluklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1999-2008 döneminde yöneten eski Cumhurbaşkanı Thabo Mbeki, ülkedeki yoksulluk ve işsizlik sorunlarının, yakın gelecekte 2011 Arap Baharı'na benzer geniş çaplı toplumsal huzursuzluklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Mbeki, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin, geçen hafta sonu hayatını kaybeden eski Genel Sekreter Yardımcısı Jesse Duarte için gerçekleştirilen anma töreninde yaptığı konuşmada, mevcut işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik durumunun devam etmesi halinde Güney Afrika'nın 2011 Arap Bahar'ına benzer şiddetli bir ayaklanma yaşayabileceğini söyledi.

Mevcut hükümetin politikalarına eleştirilerde bulunan Mbeki, bu durumun önüne geçmek için ulusal bir plan bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlara gerçekten hizmet etmek, bunu ele almamızı gerektirir. Korkularımdan biri (Arap Bahar'ında yaşananların) bizim başımıza gelmesi olduğunu söylüyorum. İşsizlik, yoksulluk, kanunsuzlukla karşı karşıya kalan bu kadar çok sayıda insanı bekletemezsiniz. Bu durumun bir gün patlamamasını bekleyemezsiniz."

Thabo Mbeki

Mbeki, 1942'de beyaz ırkçı apartheid rejimiyle mücadelenin efsanevi isimlerinden Govan Mbeki'nin oğlu olarak dünyaya geldi.

Nelson Mandela'nın ardından Güney Afrika'nın ikinci cumhurbaşkanı olan Mbeki, 1999-2008 döneminde Güney Afrika'yı yönetti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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