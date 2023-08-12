Eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten Anma Töreni Düzenlendi

Eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten, vefatının 23. yılında Gültepe Toros Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Belediye başkanlarının yüzlercesi gelmiş geçmiş, kaç tanesi 23 sene sonra anılıyor? Bu, belediye başkanıyla halkın başkanı arasındaki farktan kaynaklanıyor. Belediye başkanı halkın başkanı olduğu zaman, halk asla onu unutmuyor" dedi.

Başkan Soyer, eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten'in vefatının 23'üncü yılı nedeniyle Gültepe Toros Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Merhum Erten'in sevenleri tarafından her yıl yapılan törende; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ile önceki dönem milletvekilleri Atila Sertel, Musa Çam, Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP örgütünün temsilcileri ve belediye meclis üyeleri, İzmir 68'liler Kuşağı Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, platform temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende konuşan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"23 yıl önce vefat etmiş bir insan niye anılır? 23 sene sonra niye insanlar onun başına tekrar toplanır? Belediye başkanlarının yüzlercesi gelmiş geçmiş, kaç tanesi 23 sene sonra anılıyor? Galiba bu, belediye başkanıyla halkın başkanı arasındaki farktan kaynaklanıyor. Belediye başkanı halkın başkanı olduğu zaman, halk asla onu unutmuyor. ve halkın unutmaması en büyük umut ve en büyük ışık. Fikri Sönmez, Ahmet Piriştina, İhsan Alyanak halkın başkanları, o yüzden anılmaya devam ediyorlar. Aydın Erten gibi isimler halkın başkanları olarak yaşamaya devam edecek. ve bizler de onlardan ilham alarak halkın başkanı olma gayretini sürdüreceğiz. Gültepe'nin tepelerinde gül bahçeleri açacak. Bunu hep beraber yapacağız. Umudu kaybetmeye hakkımız yok. Beraber o ışığı büyütmek ve yaymak için çalışmaya devam edeceğiz. Rahmetle anıyorum ve anısını hep yaşatmak üzere hep birlikle olmaya devam etmeyi diliyorum."

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise şöyle konuştu:

"Aydın Erten denilince sosyal belediyecilik, halkla birlikte çalışma ve en önemlisi halkına sahip çıkan ve devrimci ruhuyla belediyecilik anlayışını en iyi şekilde birleştiren bir anlayışı görüyoruz. Devrimci ve insani kişiliğiyle herkesin hafızasında yer etti. Bu bölgenin değerli büyüğü Aydın Erten'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onun ismini hiçbir zaman unutturmayacağız. Gültepe onun için çok önemliydi, bizim için de önemli."

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, toplumsal hareket kuvvetli olduğu zaman böyle liderlerin ortaya çıkabildiğini belirterek "Bugün toplumsal hareketler zayıf ve toplumsal hareketlere ihtiyaç var. Terzi Fikri hikayeleriyle büyümüş bir insanım. Bugün onun ruhu Türkiye'nin her yerinde yaşıyor. Aydın Erten de o dönemin ruhuna uygun halkçılık örneğini sergilemiştir. Aydın Erten'in anısı önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da şunları dile getirdi:

"Gencecik bir insan belediye başkanı oluyor. Çaresizlikler içinde nasıl çare olunabileceğini gösteriyor. Bir fani boşuna efsane olmuyor. 23 yıl sonra bile anılmasının sebepleri var. Onun bize gösterdiği yolda ilerleyeceğiz. Bugün de çaresizlikler, yokluklar yaşıyoruz ve çare üretmeye devam edeceğiz."

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, şunları aktardı:

"Aydın Erten halkçı bir belediye başkanıydı. 68 kuşağının önderlerinden biriydi. Haksızlığa, sömürüye karşı mücadele eden kavga adamıydı. Hatıraları ve savaşçı ruhu ile kendisini mezarı başında anıyoruz. Aydın Erten'in fikirlerini büyütmek burada bulunan mücadele arkadaşlarımızın görevidir."

Erten'in ailesinden Harika Derya Yücel, katılan herkese teşekkür ederek "Aydın Erten'i çok büyük bir devrim, değişim ve mücadele ruhunu yaşatmış birisi olarak görüyorum. Büyük bir başarısı var. Aydın Erten sevgi, mücadele ve inancı temsil ediyor" dedi.

İzmir 68'liler Kuşağı Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, şunları kaydetti:

"Aydın Erten anlatıldığı gibi bir efsane belediye başkanı, doğru. Ama bunun öncesi var, efsane bir öğrenci lideri. Boykotlarda, grevlerde, fabrika işgalinde ve birçok eylemde birlikte olduk. Hitabeti, duruşu ile eylemleri başlatır, ateşler, güç verirdi."