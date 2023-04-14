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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın annesi son yolculuğuna uğurladı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın annesi son yolculuğuna uğurladı

Güncel Haberler

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın annesi Hacı Elmas Kılıç'ın cenazesi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde toprağa verildi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın annesi Hacı Elmas Kılıç'ın cenazesi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde toprağa verildi.

Kalp kapağı ameliyatının ardından hastanenin yoğun bakım servisinde 78 yaşında vefat eden Hacı Elmas Kılıç için 19 Mayıs ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Suat Kılıç ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kasapoğlu Suat Kılıç Samsun Güncel Haberler

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