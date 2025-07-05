Eski Geline Yurtdışı Çıkış Yasağı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve savcılığın talebiyle adli kontrol şartıyla yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
ESKİ GELİNE YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski gelini Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından 'adli kontrol' talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kerimoğlu'nun yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Başkan Böcek'in savcılıktaki sorgusu ise devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel